Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Jean-Marc Généreux a eu une grosse frayeur le week-end dernier. Sa fille a été hospitalisée d’urgence au Canada. La jeune femme de 18 ans, qui souffre du syndrome de Rett, a fait une crise d’épilepsie. Ce vendredi 12 mai, le danseur québécois qui officie dans Danse avec les Stars sur TF1 depuis le début du programme en 2011, a enfin donné des nouvelles de Francesca : "She's back !!! Elle est de retour !!!! Après 7 jours d'inquiétude, elle va super bien ! Merci !", a confié le danseur visiblement très soulagé. Quelques jours avant, il avait dévoilé un cliché de sa fille alors qu’elle était sous assistance respiratoire : "Notre petite cocotte prend des forces. MERCI ...au personnel soignant", avait-il déclaré.

Cela fait plusieurs années que Jean-Marc Généreux, très engagé dans le milieu associatif, se bat aux côtés de sa fille. Le chorégraphe, sa femme France et son fils ont uni leurs forces pour lutter tous ensemble contre la maladie de Francesca. Il y a deux ans, Jean-Marc Généreux avait évoqué avec émotion sa fille chérie, avec qui il communique grâce à la danse : "Elle réagit à la voix, au rythme, aux mouvement rapides. Aujourd'hui, la danse me sert tellement, parce que je bouge, c'est le rythme et ça la fait réagir", avait-il révélé.