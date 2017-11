Par SB | Ecrit pour TF1 |

Jean-Pierre Foucault animera bientôt la cérémonie de Miss France 2018, mais samedi 11 novembre, il était au côté de Sandrine Quétier pour le prime de Danse avec les Stars. Taquin, l’animateur culte de TF1 s’est amusé à mélanger les deux émissions. Cela a commencé dès l’ouverture du prime quand la le générique phare de Miss France a retenti dans le studio. Et Jean-Pierre Foucault de présenter l’émission comme s’il était sur le plateau de l’élection. Facétieux, c’est ensuite dans le Kiss & Cry que l’animateur a poursuivi son mash up, interrogeant danseurs et stars comme s’ils étaient des Miss France.

Christophe Licata s’est prêté au jeu, imitant Miss Ile-de-France, sous les yeux d’une ancienne Miss, Elodie Gossuin, hilare. Anthony Colette a aussi fait les frais des petites plaisanteries de Jean-Pierre Foucault quand ce dernier lui demande ce qu’il pense la déforestation des pays de l’Amérique du Sud. Et le danseur rebaptisé « Miss Bouches-du-Rhône » de répondre un « c’est pas bien ? » Eclat de rire. Jean-Pierre Foucault retrouvera les vrais Miss pour la grande soirée Miss France, le 16 décembre prochain à Châteauroux, dans le Centre-Val de Loire. Danse avec les Stars revient samedi prochain, à 21 heures, cette fois, un couple sera éliminé. Regardez la prestation de Jean-Pierre Foucault dans « Danse avec Miss France » :