Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Le prime de l’amour lui a donné des ailes la semaine dernière et tout au long de la semaine, Jeanfi Janssens a travaillé un contemporain sur "Comme ils disent" de Charles Aznavour. "Cette chanson fait écho à mon histoire ! J'aime bien cette musique, elle me parle," confiait déjà avec émotion, l'humoriste à Iris Mittenaere dans les couloirs des studios de répétitions. On le découvre ensuite au côté de sa maman Hélène, avec qui il évoque l'annonce de son coming out. "Quand Jean-Philippe m'a dit qu'il était homo, c'était un peu dur quand même mais je l'ai accepté et je n'ai aucune honte. L'amour d'un enfant, ça passe avant tout," raconte sa maman.







Pour ce quatrième prime de <em>Danse avec les stars</em>, Jeanfi Janssens s'est aussi dévoilé sur le parquet du studio 217. L'homme qui a fait de son homosexualité une force, a livré une prestation très émouvante qui a fait se lever les juges, encore une fois ! “Je vous avais demandé de tomber le masque et vous l’avez fait. Vous auriez plu à de grands chorégraphes comme Maurice Béjart parce que vous êtes vrai ! Vous êtes sur le tarmac, vous êtes en train de décoller et ça c’est magnifique” félicite Patrick Dupont. “Je trouve que la sélection de ce titre est incroyable. Je suis assez impressionné par ce que vous faites. Il n’y avait aucun moment lors de la première semaine, où je me suis dis que cette prestation pouvait aller avec Jeanfi Janssens” remarque Chris Marques. Les quatre juges félicitent le courage et la progression de l’humoriste et sur Twitter, les internautes sont du même avis. Avec un total de 26 points, il décroche la cinquième place du classement. Sauvé par le public sans passer par la case face à face, Jeanfi Janssens prouve qu'il n'a volé sa place à personne !