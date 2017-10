Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

En voilà un duo qui fonctionne à merveille. Très complices, Joy Esther et Anthony Colette adorent se chamailler durant les répétitions… Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs !

La bonne humeur est bel et bien au rendez-vous, même durant les répétitions de Danse avec les stars. Malgré la fatigue qui s’accumule, les fous rires et autres blagues sont souvent de la partie. N’est-ce pas Joy Esther ? La comédienne, qui enchaîne les entraînements avec son partenaire Anthony Colette, ne peut s’empêcher de se chamailler avec le danseur professionnel. C’est indéniable, ils s’adorent ! Alors que Nicolas Archambault, exceptionnellement coach cette semaine, lui montre quelques pas de danse pour réaliser un foxtrot gracieux et réussi, Anthony Colette apporte lui aussi ses conseils. Mais la comédienne titille quelque peu son partenaire : « Dès qu’elle me voit, elle se fout de moi », affirme même Anthony Colette. « Il faut faire claquer le fouet », annonce alors Nicolas Archambault, dans un sourire.

Dès les premiers jours de répétitions, Anthony Colette a su trouver les mots justes pour guider l’apprentie danseuse : « Il a des mots clés qui me font un déclic, nous avait confié Joy Esther en interview. Même s’il est jeune, il est très pédagogue. » Et ça tombe bien puisque cette semaine, la comédienne de « Nos chers voisins » a un défi de taille : danser avec Nicolas Archambault durant 30 secondes.

Jeudi 2 novembre, TF1 vous donne donc rendez-vous à 21 heures pour un prime « spécial juges » présenté par Sandrine Quétier et Jean-Luc Reichmann qui entre en piste. Et bonne nouvelle : aucun duo ne sera éliminé cette semaine.

