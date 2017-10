Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

C’est reparti ! Danse avec les stars revient sur nos écrans très bientôt pour une nouvelle saison qui s’annonce riche en surprises. Après des mois de mystère, tous les candidats ont été présentés et ils sont désormais prêts à montrer ce qu'ils savent faire en salsa et autre cha-cha-cha. Enfin, avant de faire cette démonstration aux téléspectateurs, ils doivent quand même s'entraîner d’arrache-pied pour être à la hauteur le jour J.

Pour Joy et Anthony l'entraînement a commencé la semaine dernière… et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ont mis les bouchées doubles. En tout cas, le programme a l'air chargé et le rythme très soutenu. Celle qui joue la belle Chloé dans Nos chers voisins a posté une photo des coulisses de ses entraînements sur son compte Instagram. Sur le cliché, l’actrice pose avec son partenaire Anthony Colette. Ils sont en train de danser et semblent très concentrés : "Tes bras" ! "tes jambes" ! "pointes ton pied" Bref, nouvelle semaine de training dans la joie et la bonne humeur @dals_tf1 #dals8 #training #day6 #youhou", a-t-elle écrit en légende.

Sur la toile, les internautes ont été conquis par le cliché. La photo a suscité une vague de réactions sur Instagram: "On sent déjà l’élégance à travers la photo", "Bon courage ma belle", "les plus beaux", "Hâte de vous voir danser", peut-on lire dans les commentaires. Décidément, la jeune femme a déjà de nombreux fans…