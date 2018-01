Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

C’est une bien triste nouvelle pour les fans de la comédienne Joy Esther. En effet, la demi-finaliste de la saison 8 vient d’annoncer qu’elle ne ferait pas partie de la tournée Danse avec les stars pour des raisons "familiales et personnelles". La jolie blonde l’a annoncé via les réseaux sociaux. Dans ce message, elle s'excuse auprès de ses fans, mais aussi de son danseur, Anthony Colette.

"Pour des raisons familiales et personnelles je suis sincèrement désolée de vous annoncer que je ne ferai pas la tournée DALS. Je m'excuse auprès du public. Vous qui m'avez soutenue durant l'émission. Votre soutien sans faille, vos messages, vos lettres m'ont tellement touchée. Danse avec les stars a été une aventure extraordinaire. Je m'excuse auprès de la production et de toutes les personnes qui travaillent sur ce magnifique show. Je m'excuse auprès de mes amis candidats, danseurs et juges. Et surtout auprès de mon partenaire Anthony. Merci pour tout. J'espère vous retrouver un jour sur d'autres projets. Je souhaite à toute la famille DALS une belle tournée. Je vous embrasse." a-t-elle écrit.

Ce désistement de dernière minute survient quelques jours seulement avant le lancement de la tournée, mise en scène par Chris Marques. Celle-ci débutera le 13 janvier prochain à Nantes et prendra fin le 3 mars. Sur scène, seront présents les danseurs professionnels du programme, ainsi que plusieurs célébrités ayant marqué les différentes saisons de l’émission.











Revivez l'une des plus belles prestations de Joy Esther et son partenaire, Anthony Collette sur le thème "Game Of Thrones" :