Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Ce samedi 18 novembre, les téléspectateurs de TF1 découvraient un nouveau prime de l'émission Danse avec les Stars, saison 8, présentée par Sandrine Quétier en duo cette fois-ci avec Karine Ferri. Ce sixième prime time, dit de la Family Choice car les proches ont fait le choix des chansons, a vu s'affronter les 7 célébrités encore en lice : Joy Esther, Agustin Galiana, Elodie Gossuin, Tatiana Silva, Lenni-Kim, Camille Lacourt et Sinclair. En plus de devoir assurer sur leur prestation hebdomadaire, les candidats ont également dû relever un nouveau défi : celui du meilleur porté !

Les consignes de cette épreuve sont simples. Il suffit de réaliser le meilleur porté pour obtenir un bonus de 20 points. Sauf que voilà, quand les juges n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le gagnant... c'est le bazar ! Alors que Fauve Hautot salue la complexité du porté de Joy Esther et Anthony Colette, Chris Marques, lui, se bat pour défendre Camille Lacourt et Hajiba Fahmy qui ont réalisé à la perfection le fameux porté de "Dirty Dancing". Après un débat de quelques minutes, le jury tranche et c'est finalement Joy Esther qui remporte l'épreuve ainsi que les 20 points supplémentaires ! Grâce à cette victoire, l'actrice et son partenaire accèdent à la deuxième place du classement en cumulant 157 points au total, se rangeant ainsi devant Lenni-Kim et Marie Denigot et juste derrière Agustin Galiana et Candice Pascal.

