Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Avec son partenaire Anthony Colette, Joy Esther se prépare au premier prime de Danse avec les stars. La comédienne devra proposer une rumba. Une danse à la fois difficile et particulièrement sensuelle.

Elle qui redoutait les danses sensuelles, Joy Esther est servie. Pour le premier prime de cette huitième saison de Danse avec les stars, la comédienne de Nos Chers Voisins devra convaincre le jury composé de Fauve Hautot, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Nicolas Archambault, sur une rumba. Pas facile pour elle, qui se définit comme « un garçon manqué. » Mais grâce aux précieux conseils d’Anthony Colette, nouveau danseur professionnel dans le programme, la belle peut se lâcher et proposer une chorégraphie très sexy. Comme en témoignent les images ci-dessus, elle est même plutôt à l’aise. Le duo fonctionne !

Joy Esther n’a pas peur des défis, et encore moins celui de proposer une chorégraphie sensuelle ! La preuve avec ses récentes déclarations : « Je me créerai des personnages, nous avait-elle confié lors de la conférence de presse. Evidemment que ça sera toujours moi, mais j’ajouterai des choses qui ne sont pas forcément de ma personnalité. Si je danse une chorégraphie sensuelle et sexy, j’essayerai de faire ressortir cet aspect. » La mission sera-t-elle réussie ? Pour le savoir, il faudra être au rendez-vous le samedi 14 octobre prochain à partir de 21 heures sur TF1. En attendant, retrouvez toutes les images des répétitions sur MYTF1.

Joy Esther se prépare à sa chorégraphie !