Sur Instagram, la chanteuse Joyce Jonathan vient de dévoiler son changement de look radical. Découvrez-le sans plus attendre.

Avis à tous les fans de la chanteuse Joyce Jonathan. Celle qui a fait ses premiers pas d’actrice dans la saga de TF1 Demain nous appartient vient de poster une photo qui a fait l’effet d’une bombe. En effet, la belle a choisi de réaliser un rêve d’adolescente et de se teindre les cheveux en blond. Elle a choisi de confier ses longs cheveux bruns pour un changement de look radical. Et le moins que l’on puisse dire c’est que cette métamorphose est particulièrement réussie. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, la belle a partagé les détails de son changement avec le reste de sa communauté.

Comme on pouvait s’y attendre, cette photo a suscité de nombreux commentaires de la part de ses fans. Pour la majorité d’entre eux, la coiffure est validée. « Ça te va très bien tu es magnifique », « Mille fois mieux comme ça ». « Belle en blonde », « Ça te va bien Joyce » . Ce changement de look a été liké près de 5000 fois. Cette transformation capillaire est-elle liée à un changement de vie ? Il va encore falloir faire preuve de patience pour le découvrir, mais on a hâte de connaître la réponse.





