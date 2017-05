Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Camille Lou ne s’apprêtait certainement pas à vivre une année aussi riche en rebondissements et en émotions. La jeune femme qui a participé, au bras de Grégoire Lyonnet, à la saison 7 de Danse avec les stars, célèbre aujourd’hui ses 25 ans. Cette expérience lui a, sans aucun doute, permis de se libérer de certaines de ses barrières d’oser être la personne qu’elle a toujours eu envie d’être.

Elle a d’ailleurs récemment déclaré dans une interview accordée à nos confrères de Paris Match : "Mais Danse avec les stars m’a permis de me faire confiance et de me dire : "Vas-y, Camille". Jamais je ne me dirais c’est bien ce que je fais, mais je réussis aujourd’hui grâce à cette émission à prendre du plaisir. Je me suis libérée de tous les préjugés : être maigre, être belle, ne pas avoir de bouton,… j’ai appris à assumer qui j’étais et à accepter mes différences".

Et depuis la fin de l’expérience Danse avec les stars, les bonnes nouvelles se sont enchaînées pour Camille Lou. Elle va, en effet, participer à la nouvelle série de TF1 Les Bracelets Rouges qui arrivera très bientôt sur nos écrans. Elle a même eu le plaisir de tourner une publicité réalisée par Kim Chapiron pour la SNCF avec le légendaire Kevin Costner. Rien que ça. On se demande bien ce qui pourrait arrêter Camille Lou dont le succès ne se dément pas.





