Pour le prochain prime, qui se déroulera exceptionnellement le jeudi 2 novembre, les huit apprentis danseurs vont vous surprendre ! Arielle Dombasle, Joy Esther, Sinclair, Elodie Gossuin, Camille Lacourt, Lenni-Kim, Tatiana Silva et Agustin Galiana vont vous livrer des performances les plus extraordinaires les unes des autres. Et pour cause cette semaine, les stars n’ont pas un, mais deux professionnels de danse à leurs côtés.



Fauve Hautot, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Nicolas Archambault ont, eux aussi, une mission à remplir pour cette quatrième semaine de compétition dans Danse avec les stars : entraîner chacun deux couples de danseurs. Le petit plus : ils doivent danser avec eux lors sur le parquet de l'émission pendant environ 30 secondes !



Quel coach pour quel couple ? Jean-Marc Généreux entraîne dur le benjamin de la bande, Lenni-Kim ainsi qu'Elodie Gossuin. Chris Marques s’occupe de Camille Lacourt et Arielle Dombasle. Fauve Hautot a pris sous son aile Sinclair et Agustin Galiana. Nicolas Archambault est en très bonne compagnie avec Joy Esther et Tatiana Silva !



N’oubliez pas cette semaine, le prime est avancé au jeudi 2 novembre ! Sandrine Quétier animera l’émission en compagnie de Jean-Luc Reichmann.



Toutes les vidéos des répétitions sont à retrouver sur MYTF1 !



Lors des répétitions, Agustin Galiana se met en colère