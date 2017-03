Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, nombreuses étaient les personnalités à se rendre au très chic hôtel d'Evreux, en plein cœur de la Place Vendôme, pour assister à cette soirée caritative au profit de l'association Les Bonnes Fées. Parmi elles, Karine Ferri. Dans sa robe noire à corset signée Frédéric Alzra, l'animatrice avait tous les regards braqués sur elle. Sur les réseaux sociaux, ses fans ont été nombreux à commenter la ravissante tenue de la maman. "Tu es parfaite, la robe est sublime et met ton corps en valeur", "magnifique robe de couturier, ça te va à ravir", "tu es somptueuse, comme toujours", "je n'ai pas les mots, tu es éblouissante", écrivent les internautes sur Twitter.

Pour rythmer cette soirée "féérique", de nombreuses Miss ont fait le déplacement. Parmi elles, Iris Mittenaere, Sylvie Tellier, Alicia Aylies, Delphine Wespiser, Mareva Galanter, Sophie Thalmann, Camille Cerf, Marine Lorphelin, Linda Hardy, Rachel Legrain-Trapani, Corinne Coman et Mélody Vilbert, Sonia Rolland, Laury Thilleman, Nathalie Marquay, Malika Ménard et Flora Coquerel... Rien que ça. Mais ce n'est pas tout ! Ophélie Meunier qui animait le dîner de gala, Arthur, Jarry, Chris Marques, Sandrine Quétier, Jean-Pierre Pernaut, Chantal Thomas et Alexis Mabille, le footballeur de Lille Rio Mavuba, ont eux-aussi répondu présent à l'appel de Sylvie Tellier pour cette soirée caritative.

Le dîner a permis de récolter la jolie somme de 70 000 €. Cet argent sera reversé à l’Institut de Cancérologie de Lorraine à Nancy pour l’ouverture d’une maison des fées au sein du centre. Les dons récoltés serviront également à l’achat d’un microscope nouvelle génération pour permettre un meilleur dépistage du col de l’utérus à l’Hôpital René Huguenin.