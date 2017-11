Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Après le grand switch de la semaine dernière, retour à la compétition sur le parquet de "Danse avec les Stars" lors d'un prime spécial "Family Choice". S'il n'y a pas eu élimination samedi dernier, hier soir l'une des sept célébrités en course a bel et bien quitté la piste. Il s'agit de Sinclair. Après six semaines de compétition le chanteur et sa partenaire Denitsa Ikonomova n'ont pas réussi à convaincre les téléspectateurs qui ont préféré repêcher de justesse Camille Lacourt et Hajiba Fahmy.

Si le concours de danse est de plus en plus rude pour nos candidats, qui livrent chaque semaine des prestations spectaculaires, le prime offre également des instants de bonheur. Comme hier soir, lorsque Karine Ferri,exceptionnellement aux commandes de la présentation de l'émission au côté de Sandrine Quétier, a refoulé le parquet avec Maxime Dereymez pour notre plus grand plaisir. Le duo nous a offert un medley de danses latines sur le titre "Last Dance" et autant dire que la belle brune n'a rien perdu de ses talents de danseuse. Souvenez-vous, l'année dernière, Karine Ferri s'était hissée jusqu'en demi-finale avec Yann-Alrick et aussi grâce à Christophe Licata. Elle se fait ensuite éliminée face à Camille Lou.



