Un duo de choc vous attend samedi soir sur TF1. Après Laurence Boccolini, une deuxième femme va jouer les co-présentatrices d’un soir de Danse avec les stars aux côtés de Sandrine Quétier. L’heureuse élue n’est autre que la jolie Karine Ferri, l’incontournable complice de Nikos Aliagas dans The Voice, qui officie également à la présentation du Loto. Elle succède ainsi à Jean-Pierre Foucault qui a tenu les rênes samedi dernier de la grande soirée "Switch".

Contrairement à Nikos Aliagas ou encore Jean-Luc Reichmann et Christophe Dechavanne, qui ont assuré la co-présentation de DALS avant elle, Karine Ferri connaît bien l’émission de danse de TF1. Il faut dire qu’elle était l’une des candidates de la saison 7 diffusée en 2016. Accompagnée de Yann-Alrick Mortreuil – et de Christophe Licata lors de deux primes suite à une blessure de son danseur attitré -, la présentatrice a su toucher en plein cœur le public grâce à sa sensibilité et au travail fourni. Elle a d’ailleurs brillé dans cette aventure en atteignant la demi-finale de ce Danse avec les stars 7 remporté par Laurent Maistret.

Samedi soir, Karine Ferri et Sandrine Quétier associeront leurs forces pour tenir les rênes d’un prime qui s’annonce riche en émotions. Les couples proposeront en effet une chorégraphie sur un titre choisi par l’un de leurs proches ! Elodie Gossuin, et son partenaire Christian Millette, tenteront ainsi de séduire le jury (composé de Fauve Hautot, Nicolas Archambault, Chris Marques et Jean-Marc Généreux) et le public sur la chanson culte de La Reine des neiges. Un air choisi par les propres enfants de la Miss France 2001 comme le montre la vidéo à découvrir ci-dessous ! Lors de cette soirée spéciale, les notes obtenues s’ajouteront à celles raflées la semaine dernière lors de la soirée Switch.





Rendez-vous samedi à 21h sur TF1 pour suivre le nouveau prime de Danse avec les stars !