Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Alors que les Américains ou encore les Belges ont célébré la fête des mères le 14 mai dernier, c’est ce dimanche 28 mai que les Français ont mis à l’honneur les mamans. Un événement que les célébrités n’ont pas manqué de commenter sur les réseaux sociaux. Karine Ferri, qui a fêté sa deuxième fête des mères cette année, a tenu à rendre hommage à sa propre maman. Et ce via un joli cliché publié sur les réseaux sociaux.

La coprésentatrice de The Voice 6, qui a brillé dans la dernière saison de Danse avec les stars, a ainsi dévoilé dimanche une photo la montrant souriante à côté de celle qui lui a donné la vie. L’occasion de découvrir la belle complicité du duo mère/fille qui se ressemble beaucoup physiquement. "Bonne fête à toutes les mamans et particulièrement à la mienne que j'aime tant .. Ma force , mon " autre ", mon TOUT .. #famille #fetesdesm…”, a ajouté, en guise de légende, la complice de Nikos Aliagas dans The Voice.

Si Karine Ferri protège jalousement sa vie privée et sa famille, elle évoque à de rares occasions ses proches pour leur rendre hommage. En février 2015, elle confiait ainsi pudiquement, dans un entretien accordé à Yahoo : "La famille, les amis, la simplicité. Le bonheur c'est de partager. C'est fort de s'autoriser le bonheur, parfois c'est dur (…) La famille c'est la base. Moi j'ai la chance d'avoir une famille formidable. Un frère avec qui j'ai partagé de merveilleux moments. C'est ma fierté."





Redécouvrez ci-dessous les meilleurs moments de Karine Ferri dans Danse avec les stars :