Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Avec l’arrivée de l’été, certaines célébrités se mettent au vert. L’animatrice et participante de Danse avec les stars s’est lancée dans un incroyable défi, celui d’avoir une vie plus saine.

La plage, le soleil et… le maillot de bain. Avec l’arrivée de l’été et donc de la chaleur, on doit forcément se dénuder. Pour certaines célébrités, l’approche de cette saison est souvent synonyme de régime, de sport ou tout simplement de vie saine. C’est le cas de Karine Ferri, qui a participé à la septième saison de Danse avec les stars. L'heureuse maman du petit Maël a dévoilé sur la Toile son envie de changer radicalement de rythme de vie. Elle se lance dans un grand défi, et l’annonce à ses nombreux fans qui la suivent avec attention sur Instagram.

Sur son compte, on découvre alors une belle photo de l’animatrice au naturel, les mains collées près de son visage ensoleillé, et entrain de faire du yoga. Pour accompagner ce cliché, Karine Ferri a donc expliqué en légende le défi qu’elle s’est récemment lancée : « Il fait beau , allez on se motive ! Petite pause yoga en pleine nature pour continuer mon défi. Vous , vous en êtes où ? » a-t-on pu lire, avec des hashtag "motivation", "On ne lâche rien", ou encore "vie saine". L’animatrice, qui possède 350 000 abonnés, souhaite donc retrouver sa ligne, mais surtout adopter une nouvelle façon de vivre, un peu plus saine et naturelle. On lui souhaite de réussir son défi.









Revivez les meilleurs moments de Karine Ferri dans Danse avec les stars saison 7