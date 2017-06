Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Il y a comme un air de vacances sur le compte Instagram de Karine Ferri. Alors que l'été approche à grand pas, la présentatrice de TF1, et candidate de la dernière saison en date de Danse avec les stars, a mis en ligne mardi un cliché qui sent bon la plage, le soleil et le farniente. Une photo qui la montre dans un maillot de bain une pièce à motifs, et de couleur pastel, en train de prendre la pose debout sur des rochers dans un "petit coin de paradis". Derrière elle, on découvre de nombreux bateaux et une eau cristalline qui nous fait regretter de ne pas être à la place de la présentatrice.

Si le cadre dépaysant et magnifique dans lequel elle apparaît a de quoi faire rêver, la co-présentatrice de Nikos Aliagas dans The Voice a surtout fait réagir ses fans, charmés de la découvrir en maillot de bain. "Vous êtes magnifique Karine", "Hyper ravissante et sexy notre Karine", "Superbe ligne et très bel endroit", "Magnifique, merci pour cette superbe photo", "Le paradis, c'est toi", "Magnifique la petite sirène", "Même maillot que notre Miss Univers (...) En tout cas corps de rêve... chapeau à la maman...", peut-on lire dans les commentaires. Ce mercredi, c’est un cliché dévoilant une magnifique terrasse avec piscine et palmier que Karine Ferri a mis en ligne sur Instagram. "Pour bien commencer la journée #longueurs #natation #beautifulplace #goodmorning #monpetitparadis #happyday", a-t-elle écrit.

Après avoir profité du soleil et de la baignade, Karine Ferri reprendra le chemin du plateau de The Voice. Elle retrouvera Nikos Aliagas ce samedi 10 juin pour la grande finale diffusée à partir de 21h sur TF1. Une finale qui verra s’opposer Lisandro Cuxi (team M Pokora), Vincent Vinel (équipe Mika), Nicola Cavallaro (talent de Zazie) et Lucie (protégée de Florent Pagny). De nombreux artistes dont Shakira seront également présents aux côtés des finalistes !





