Par | Ecrit pour TF1 |

Qui dit soirée exceptionnelle dit tenue exceptionnelle. Pour la grande finale de The Voice, Karine Ferri a sorti le grand jeu. L’animatrice a revêtu sa plus belle tenue de soirée. Une petite robe noire du plus bel effet. Près du corps et doublé de voile et de dentelle. La robe est signée Zimmerman couture, dessinée dans un style très flamenco. Coiffée d’un chignon élégant et avec des escarpins argentés, l’animatrice était splendide. D’ailleurs, les fans de la jeune femme ont couvert la jeune maman d’éloges et de compliments. "Trop sexy", "la beauté et l'élégance au sens propre du mot", "Magnifique", "c'est pas permis d'être aussi jolie", "que tu étais belle dans ta robe noir sublime, magnifique", "toujours gracieuse, un vrai bonheur de te regarder" commentent les nombreux admirateurs de Karine Ferri. La photo – postée samedi soir depuis les coulisses du studio de la Plaine-Saint-Denis, - a recueilli plus de 18 800 likes.



Quelques minutes plus tard, c’est un cliché volet prise pendant une séance maquillage que Karine Ferri poste sur Instagram. Face miroir, glamour et pétillante, elle grignote quelques amandes. En légende, elle écrit un petit message humoristique "Pas de bonbon" accompagné d’un smiley. Les bonbons, la grande faiblesse de Karine Ferri.