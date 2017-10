Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Mariée depuis septembre avec son compagnon Valentin d’Hoore, Katrina Patchett est plus amoureuse que jamais. Et la danseuse professionnelle a souhaité partager son bonheur en publiant une belle déclaration d’amour pour leur anniversaire de rencontre.

Que le temps passe vite ! Déjà 6 ans que Katrina Patchett et son compagnon Valentin d’Hoore filent le parfait amour. Le couple, plus complice que jamais, a d’ailleurs franchi le cap du mariage il y a quelques semaines. Très active sur les réseaux sociaux, la danseuse professionnelle de Danse avec les stars a souhaité partager un joli cliché de leur duo pour célébrer leurs six ans d’amour : « 28/10/2011, la date de notre rencontre, a-t-elle écrit. Je ne savais pas encore que tu deviendrais l’homme de ma vie et mon mari. Je t’aime. » Une jolie déclaration qui a évidemment suscité la joie et l’émotion du côté de ses abonnés, nombreux à suivre son quotidien : « Quel beau couple », peut-on lire. « Trop chou, vous allez super bien ensemble », a ajouté un autre internaute.

Ce n’est pas la première fois que l’ex-partenaire de Vincent Cerutti dans la huitième saison de Danse avec les stars partage son bonheur sur les réseaux sociaux. Lors de l’anniversaire de son amoureux, la belle n’avait pas hésité à lui écrire un joli mot : « Happy Birthday to my partner in crime. J’espère qu’on va se tenir la main jusqu’au bout. »

Et si en amour Katrina Patchett est aux anges, la danseuse a malheureusement été éliminée de Danse avec les stars. Aux côtés de Vincent Cerutti, l’australienne a dû quitter l’aventure dès la deuxième semaine de compétition. Pour rappel, le couple avait récolté 20 points pour leur foxtrot sur la chanson de Pascal Obispo « Millésime ».





