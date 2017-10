Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

En attendant le prime de Danse avec les stars, certains essayent de se détendre du mieux qu'ils peuvent. Et à cet exercice, Vincent Cerutti et Lenni-Kim ne dérogent pas à la règle. Les deux amis, qui se sont rencontrés il y a deux semaines, sont devenus inséparables. A tel point qu'ils passent leur moment off ensemble. Cet après-midi, les deux apprentis danseurs ont joué à celui qui trouverait la blague la plus drôle à raconter. Parmi elles, la fameuse question "Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ?", ou bien la blague de la pomme-de-terre enceinte.

Katrina Patchett en larmes

Face à cet échange, Katrina Patchett ne peut contenir des larmes de rire. La danseuse professionnelle juge les blagues de ses confrères de mauvais goût et ne se fait pas prier pour le leur dire. "C'est nul... Je vous adore, je pleure de rire, je vous adore, c'est le duo parfait", se rend-elle à l'évidence. Alors pour pousser la blaguounette encore plus loin, Vincent Cerutti lui en a réservé une bien spéciale. "Katrina elle en a une qu'elle adore... c'est celle avec le boomerang, elle ne s'en rappelle jamais, mais comme un boomerang, ça va certainement lui revenir", déclare-t-il à un Lenni-Kim qui ne sait plus s'il doit en rire ou en pleurer. Regardez :





