Christian Millette a craqué. Pour se détendre entre deux répétitions, le danseur canadien s’est amusé à reproduire le « Swish Swish Move ». Kesako ? C’est le mouvement qu’un adolescent a réalisé pendant le live de Katy Perry. Sur le plateau de SNL. La chanteuse s’est littéralement fait voler la vedette par celui que les téléspectateurs ont surnommé « The Backpack Kid » (« Le garçon au sac à dos »). La raison ? Son étrange et très énergique déhanché. C’est ce déhanché que Christian Millette a reproduit (avec brio) sur le titre de Katy Perry.

Comme le danseur n’avait pas envie de s’amuser tout seul, il a lancé un QuickDalsChallenge : « Mentionnez en commentaires la danseuse ou le danseur de la #DalsFamily qui doit montrer son #SwishSwish move ». Denista Ikonomova s’est exécutée, Christophe Licata également. Les deux semblent très à l’aise et réalisent le mouvement avec aisance et fluidité. Katrina Patchett, en revanche, a un peu plus de mal avec le Swish Swish. Sur Instagram, elle écrit d’ailleurs « trop tordu ce #QuickDalsChallenge ». La jolie blonde propose aux nouveaux venus de l’émission de relever le challenge. Et même pourquoi pas à Vincent Cerutti d’essayer au lieu de simplement filmer ses galères !



Retrouvez Katrina Patchett et Vincent Cerutti ce samedi pour le deuxième prime de Danse avec les Stars. Pas de swish swish move au programme de leur nouvelle chorégraphie :





