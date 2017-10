Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Vincent Cerutti et Hapsatou Sy sont amoureux et très heureux de partager l’aventure Danse avec les stars ensemble, comme le prouve une récente vidéo postée sur le compte Instagram de l’animateur. Le prime de samedi soir de Danse avec les stars est placé sous le signe de la "personnal story". Chacune des célébrités va danser pour rendre hommage à une personne qui lui est chère, pour mettre en lumière une belle histoire ou encore pour célébrer l’amour. C’est ainsi qu’Elodie Gossuin dédiera sa prochaine danse à son mari, Tatiana Silva rendra hommage à sa maman disparue et Agustin Galiana dansera son amour pour Paris.

Les amoureux de cette saison 8 de Danse avec les stars, Hapsatou Sy et Vincent Cerutti, se prêteront eux aussi au jeu de la "personnal story". Dans une vidéo tournée en marge des répétitions et postée sur le compte Instagram de l’animateur, on apprend que ce dernier dansera pour leur fille Abbie et « pour tous les papas qui ont eu un joli bébé d’amour » . Sa compagne elle, a choisi de rendre honneur à son papa qu’elle "aime à la folie". "Encore plus heureux de partager cette aventure avec toi Hapsatou Sy", peut-on lire en légende de sa vidéo sur le réseau social.









On s'amuse on bosse on partage on aime ! La vie quoi ! Et on danse ! Encore plus heureux de partager cette aventure avec toi @hapsatousy 😘#Dals Une publication partagée par Vincent_CERUTTI (@instacerutti) le 19 Oct. 2017 à 11h13 PDT

