Par P.H.

C’est dans le programme "Nos chers voisins" que Joy Esther s’est fait connaître du grand public. Si son talent d’actrice a fait mouche, elle n’a pas que cette corde à son arc, bien au contraire. Loin de se contenter de jouer la comédie, Joy Esther peut également se targuer d’avoir un très joli brin de voix comme elle l’a montré il y a quelques jours à peine sur les réseaux sociaux.

Dans une courte vidéo mise en ligne sur Instagram, la candidate de Danse avec les stars 8 reprend ainsi Father and son, un titre de Cat Stevens. "Super je ne savais pas que tu jouais et chantais aussi bien", "Tu chantes super bien", "À quand un album ou quelque chose du genre @joyestheroff ? parce que c'est superbe !", "Magnifique !! Première fois que je t'entends chanter", s’exclament ravis les internautes. Si Joy Esther se consacre aujourd’hui à la comédie, la jeune femme a déjà mis à profit son très beau timbre pour de gros projets. Elle a en effet incarné Juliette en 2010 dans la comédie musicale Roméo et Juliette, les amants de Vérone et Emilie en 2003 dans le spectacle Belles belles belles mettant à l’honneur les chansons de Claude François.

Depuis le 14 octobre dernier, c’est un tout autre talent que Joy Esther dévoile chaque semaine aux téléspectateurs de TF1. La jolie comédienne est l’une des candidates de la saison 8 de Danse avec les stars. Avec son danseur Anthony Colette, elle enchante chaque semaine le jury composé de Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Nicolas Archambault. Avec son foxtrot, elle est d’ailleurs montée sur la troisième marche du classement de la "soirée des juges" diffusée le 2 novembre dernier. Revivez ci-dessous cette jolie prestation !