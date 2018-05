Par SB | Ecrit pour TF1 |

Elle n’avait plus vraiment donné de nouvelles depuis quelques temps. Et pour cause, Laetitia Millot a d’autres priorités. Une priorité surtout : sa fille, née le 16 mai dernier. En donnant naissance à son bébé, la comédienne, atteinte d'endométriose, se permettait de transmettre un beau message d’espoir pour toutes les femmes souffrant de la même maladie. Après 12 jours de coupure avec le monde virtuel, la jolie Laetitia Millot et sa petite fille font leur réapparition sur Instagram.

La jeune maman en profite pour dévoiler le prénom de son petit ange : elle s’appelle Lyana. L’actrice et ancienne participante de Danse avec les Stars, a posté une photo dans laquelle elle porte et regarde avec des yeux tendres la petite fille. En légende, elle écrit : « Pardon pour ces quelques jours d'absence mais maman c'est du bonheur à plein temps. J'espère que vous avez passé une belle fête des mères. Ce fut une première pour moi et Lyana m'a offert ses minuscules empreintes. »

Ce retour était attendu par les nombreux fans de Laetitia Millot. Ils n’ont pas hésité à souhaiter la bienvenue à la petite fille et complimenter l’actrice pour le choix du prénom. « Contente pour toi et ton mari pour cette petite merveille que vous avait temps désirer bienvenue à la petite Lyana, très joli prénom », « cela te va très bien d’être maman et c’est une joie et beaucoup de fatigue aussi alors ménage-toi pour revenir en forme. Cette petite princesse a un très joli prénom », « je vous souhaite tout le bonheur du monde dans cette nouvelle vie à trois. Lyana est un très joli prénom ».