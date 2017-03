Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Laetitia Milot est une battante. Atteinte d’endométriose, la comédienne bataille ferme pour tenter de faire connaître cette maladie qui touche entre 3 et 6 millions de femmes en France. Une maladie gynécologique douloureuse qui provoque aussi des problèmes d’infertilité. Marraine de l’association qui tente de faire « sortir celle-ci de l’ombre », Laetitia Milot n’hésite donc pas à partager son combat dès qu’elle le peut.

Ainsi ce lundi 20 mars, elle a posté sur compte Instagram une photo d’elle depuis son lit d’hôpital. Elle voulait ainsi informer ses fans qu’elle venait de subir une opération chirurgicale liée à cette maladie, destinée sans doute, comme elle le précise en légende, à lui permettre d’avoir un enfant. Elle a également voulu, par la même occasion, remercier tous ses followers pour leur sollicitude et les équipes de l’hôpital pour leur professionnalisme.

En effet, en commentaire de ce cliché, elle a écrit : « Merci pour vos messages de soutien. L'intervention chirurgicale s'est bien déroulée #combatcontreendometriose#espoirBébé Merci à toute l'équipe du CHU de Rouen, ils ont rendu mon hospitalisation la plus agréable possible. Humainement et professionnellement extra. Continuons ce combat contre l'#endometriose #endometriosis@endofrance »





Merci pour vos messages de soutien. L'intervention chirurgicale s'est bien déroulée #combatcontreendometriose #espoirBébé Merci à toute l'équipe du CHU de Rouen, ils ont rendu mon hospitalisation la plus agréable possible. Humainement et professionnellement extra. Continuons ce combat contre l'#endometriose #endometriosis @endofrance Une publication partagée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 20 Mars 2017 à 12h23 PDT

L’héroïne de La Vengeance aux yeux clairs avait déjà évoqué son désir d’enfant malgré sa maladie dans le livre C’est pour quand le bébé ? paru en avril 2016. En plus de ses fans, Laetitia Milot a également reçu le soutien de la chanteuse Lorie Pester qui a ainsi posté un message sur son compte Twitter : « Ma bichette Laetitia, je pense fort à toi. Repose-toi bien ! Ensemble sortons de cette maladie de l’ombre. »