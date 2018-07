Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Laetitia Milot est la plus heureuse des mamans. Atteinte d’endométriose, la belle comédienne de La Vengeance aux yeux clairs a lutté durant de longues années pour enfin tomber enceinte. Alors depuis sa grossesse miraculeuse, la comédienne ne cesse de partager avec ses fans tous ses moments de bonheur avec sa fille. Et depuis la naissance de celle-ci, Laetitia Milot publie à l’envi des photos de ce bonheur inespéré.



Mais cette fois, il n’est pas question de photos de balades ou de moments de jeu, Laetitia Milot a plutôt eu envie de faire une magnifique déclaration d’amour à la jolie Lyanna qui illumine ses jours depuis quelques semaines. "Lyana, tu n'imagineras jamais assez / À quel point je t'ai désirée, / Ô combien de fois j'ai imploré, / Tellement espéré, / Et tant rêvé / De te voir un jour arriver. / Lyanna, / Tu ne m’entendras jamais assez / Te dire que je t’aime, / Que tu es la plus belle, / Mon rayon de soleil, / Ma bouffée d’oxygène, / Mon enfant, ma merveille. / (…) Devenir ta maman / Fut mon plus grand combat, / Il y a parfois dans la vie / Des choses qu’on ne comprend pas. / Dix ans de hauts et de bas / A ne jamais baisser les bras, / Dix ans à lutter contre un diagnostic, / A vouloir défier tous les pronostics," déclare-t-elle ainsi à sa fille née le 14 mai dernier.



Au terme de cette belle déclaration, Laetitia Milot a conclu : "Garde toujours espoir / Quand tout te paraîtra noir, / Car mon miracle à moi, / C’est toi, ma Lyanna."

