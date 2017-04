Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Laetitia Milot et Christophe Licata n’ont certes pas gagné la saison 4 de Danse avec les stars, mais ils peuvent être fiers de dire qu’ils ont réalisé une belle rencontre amicale. Les années passent, mais les deux anciens danseurs sont toujours présents l’un pour l’autre. Ce week-end, Laetitia Milot a posté une photo de leurs retrouvailles sur Instagram et le moins que l’on puisse dire c’est que la joie de vivre était bel et bien au rendez-vous. En légende de cette photo, on pouvait lire : " Après-midi avec des jeunes parents heureux et épanouis #CoralieLicata @licatachristophe Une beauté ce petit Livio. ". Christophe et Coralie Licata sont jeunes parents depuis le début du mois de février et les deux couples n’avaient pas encore eu le temps de se retrouver. Mais c’est désormais chose faite.

Il faut dire que ces dernières semaines ont également été particulièrement compliquées pour Laetitia Milot et son compagnon Badri. Elle a, en effet, dû subir une opération au CHU de Rouen. Cette intervention devait lui permettre de réaliser son rêve et d’avoir un enfant. A peine sortie de l’hôpital, elle était allée soutenir les membres de l’association EndoFrance lors d’un événement pour faire connaître l’Endométriose. Nul doute que cette parenthèse de bonheur en compagnie de Christophe et Coralie Licata devrait lui permettre de recharger les batteries et de reprendre des forces.





Après-midi avec des jeunes parents heureux et épanouis 😊#coralielicata @licatachristophe ❤️❤️❤️❤️Une beauté ce petit Livio ❤️💕 Une publication partagée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 8 Avril 2017 à 10h44 PDT





Revivez leur meilleure performance