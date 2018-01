Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Si l’année 2017 n’a pas toujours été rose pour Laetitia Milot qui a dû affronter quelques moments difficiles à cause de son endométriose (maladie gynécologique qui se caractérise par de violentes douleurs pelviennes et des problèmes d’infertilité), l’année 2018 s’annonce sous de bien meilleurs auspices. Outre une carrière florissante, la comédienne de 37 ans va enfin pouvoir devenir maman, après des années de lutte pour avoir un bébé.

Et pour débuter cette nouvelle année sous le signe du bonheur et de l’amour, l’héroïne de La Vengeance aux yeux clairs a tenu à faire une touchante déclaration d’amour à l’homme qui continue de la soutenir et ce après 15 ans de mariage, son mari Badri. "Merci «BONHEUR» !!!! Une année de plus avec mon Bad, 15 ans d’amour et de complicité. Je vous souhaite à tous au moins autant de bonheur pour cette nouvelle année 2018! #santé #paix #bonheur #amour #joie #surprises #partage #prospérité #réussite #plaisir #amitiés," a donc écrit, sur son compte Instargam, la jeune femme qui s’est faite connaître dans la série Plus belle la vie.

Ces mots plein d’amour et de tendresse accompagnent une jolie photo du couple qui respire le bonheur. Et il y a de quoi, puisqu’en 2018 leur petite famille va enfin s’agrandir…





D'ailleurs, souvenez-vous de la jolie surprise que Badri a faite à Laetitia Milot en venant répéter avec elle lors de son passage dans Danse avec les Stars :