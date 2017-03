Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Après son opération chirurgicale, Laëtitia Milot a reçu de nombreux messages de soutien de la part de ses fans. Toujours à l’hôpital, elle a tenu à les remercier pour tant de gentillesse et de sollicitude.

Atteinte d’endométriose, Laëtitia Milot a fait savoir à ses fans ce lundi 20 janvier qu’elle venait de subir une opération chirurgicale qui pourrait peut-être lui permettre d’enfin avoir un enfant. En effet, cette maladie gynécologique qui touche entre 3 et 6 millions de femmes entraîne souvent des problèmes d’infertilité.

« Merci pour vos messages de soutien. L'intervention chirurgicale s'est bien déroulée #combatcontreendometriose#espoirBébé Merci à toute l'équipe du CHU de Rouen, ils ont rendu mon hospitalisation la plus agréable possible. Humainement et professionnellement extra. Continuons ce combat contre l'#endometriose #endometriosis@endofrance, » avait-elle écrit en commentaire d’un selfie qu’elle a pris depuis son lit d’hôpital.

Touchée par le combat de son amie, la chanteuse et comédienne Lorie Pester n’avait alors as hésité à lui faire part de son soutien sur son compte Twitter.

Mais celle-ci n’a pas été la seule à avoir envoyé ce genre de message à l’héroïne de La Vengeance aux yeux clairs. En effet, de nombreux admirateurs de l’actrice ont tenu à faire de même pour l’accompagner dans cette difficile bataille. Touchée, Laëtitia Milot a alors souhaité remercier ces derniers pour toutes ces marques d’amour. «Merci pour vos messages, vous me redonnez de la force, je suis très touchée et émue, » a-t-elle d’abord écrit en légende d’une autre photo postée sur son compte Instagram ce mardi 21 mars.





Merci pour vos messages, vous me redonnez de la force, je suis très touchée et émue. Merci Yasmine de @endofrance pour m'avoir aiguillé vers l'équipe formidable du CHU_Rouen, centre expert de l'endométriose. #endometriose #endometriosis #combat #espoir Une publication partagée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 21 Mars 2017 à 11h58 PDT

Elle a ensuite tenu à également remercier Yasmine, la présidente d’EndoFrance (l’association qui milite pour « faire sortir de l’ombre » l’endométriose) qui apparaît à ses côtés sur le cliché. « Merci Yasmine de @endofrance pour m'avoir aiguillée vers l'équipe formidable du CHU_Rouen, centre expert de l'endométriose. #endometriose#endometriosis #combat #espoir, » a-t-elle ensuite écrit.