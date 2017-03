Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Laetitia Milot est une battante et rien n’arrêtera le combat de la jeune femme contre d'Endométriose (une maladie dont elle souffre depuis de nombreuses années et qui l’empêche de devenir maman). Rappelez-vous, il y a quelques semaines, la jeune femme était hospitalisée pour subir une opération afin de l’aider à réaliser son rêve. Très active sur les réseaux sociaux, celle qui interprétait en septembre dernier le rôle d’Olivia dans la Vengeance aux yeux clairs, donnait régulièrement des nouvelles à ses fans pour les rassurer sur Twitter et sur Instagram.

Quelques jours seulement après sa sortie de l’hôpital, Laetitia Milot a tenu à participer au grand rassemblement organisé à Paris par l’association EndoFrance (dont elle est d’ailleurs la marraine). Elle a livré un message très fort et a ému toute l’assistance lors de son discours. Elle confiait ce samedi 25 mars : "Aujourd'hui plus que jamais je pense qu'il faut faire entendre la voix des millions de femmes qui souffrent d'Endométriose. C'est pour cela que j'ai voulu être là malgré ma toute récente opération. Même si je n'ai pas marché, je suis présente à vos côtés". Ce message a été relayé sur la page Twitter de l’association avec ces mots : "Les mots manquent face à tant d’émotion…Merci …on t’aime".





