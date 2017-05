Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Laetitia Milot est sur tous les fronts en ce moment. L’actrice qui a participé à la saison 4 de Danse avec les stars avec le danseur professionnel Christophe Licata, multiplie les projets. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, elle partage avec ses fans et sa communauté les moments forts de son quotidien et de sa carrière. Rappelez-vous, on vous en parlait il y a quelques jours, Laetitia Milot a annoncéle tournage de la saison 2 de la vengeance aux yeux clairs sur son compte Instagram. Le dimanche 28 mai, l’actrice a pris la parole sur Instagram pour laisser un message en vidéo à sa maman pour lui souhaiter une bonne fête des mères.

Le message vidéo posté par Laetitia Milot a, comme on pouvait s’y attendre suscité de nombreuses réactions de la part de ses fans. Très attendris par le message d’amour que l’actrice a dédié à sa maman, ses fan lui ont également souhaité de devenir maman à son tour. Rappelez-vous, la jeune femme a subi une lourde opération il y a quelques mois pour à devenir maman. Laetitia Milot lutte, en effet, contre l’Endométriose depuis de nombreuses années. Elle s’engage à de nombreuses reprises avec des associations pour faire connaître cette maladie et récolter des fonds pour venir en aide aux malades.