Rien ne semble vouloir entamer le bonheur de Laetitia Milot. Celle qui a vu son rêve de devenir maman exaucé, il y a tout juste un mois, ne cesse de partager ses moments de joie avec sa fille.



Il faut dire que Laetitia Milot revient de loin. Atteinte d’endométriose (une maladie gynécologique qui provoquent des douleurs pelviennes et peut entraîner la stérilité), l’actrice de La Vengeance aux yeux clairs se bat depuis 10 ans pour tomber enceinte. Ce miracle s’est finalement produit à la fin de la année dernière. Une grossesse qui a fait la joie de la jolie comédienne et de son compagnon Badri. Depuis, celle-ci n’a eu de cesse de partager au fil des mois l’évolution de sa grossesse, pour faire part de son bonheur mais également redonner de l’espoir à toutes ces femmes qui, comme elles, sont atteintes par cette maladie et se battent pour être maman.



Après avoir partagé récemment une vidéo de sa grossesse, Laetitia Milot vient de publier deux photos d’elle en balade avec sa fille Lyana dans la poussette. La jeune maman s’affiche souriante, épanouie, plus heureuse que jamais en compagnie de son bébé miracle. En guise de légende, elle a simplement écrit : « Balade en famille ». Cette publication a complètement fait fondre les fans de la comédienne, ils ont été plus de 48 800 à « aimer » ces adorables clichés.



Balade en famille ☺️👍💝 Une publication partagée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 13 Juin 2018 à 4 :54 PDT