Alors qu’elle s’apprête à être mère pour la première fois, Laetitia Milot a eu le droit à un aveu de la part de sa propre maman. Sur Instagram, l’actrice, qui a fait un passage remarqué dans Danse avec les Stars, a partagé un mot qu’elle avait adressé à sa mère alors qu’elle était enfant. C’était à l’occasion d’un anniversaire. En petite fille aimante, Laetitia Milot avait un dessin et elle avait écrit un joli mot doux avec : "Ma petite maman, je te souhaite un joyeux anniversaire, ne t'inquiète pas, tu auras ton cadeau ce soir, au repas". Plus bas sur la feuille quadrillée, d’une écriture un peu plus large : « Je t'aime énormément et plus que tout ce qui existe dans cet univers".

Ce message, la maman de Laetitia Millot l’a gardé précieusement, durant toutes ces années. Et c’est qu’en ce mois de janvier que la future maman de 37 ans le découvre. Elle écrit sur Instagram : "Ma mère vient de m'avouer qu'elle gardait cela, secrètement et précieusement dans son portefeuille ! Trop chou. Maman, je t'aime". Le message d’une extrême tendresse et douceur a touché le cœur des internautes qui suivent l’actrice et ils n’ont pas hésité à le dire dans les commentaires : "Trop d'amour ça fait du bien", "Ta mère a bien fait de garder des souvenirs aussi beaux", "Trop belle déclaration", peut-on ainsi lire.