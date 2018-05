Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le 16 mai dernier, Laetitia Milot donnait naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Lyana. Un bébé «miracle» pour la comédienne âgée de 37 ans atteinte d’endométriose depuis plusieurs années. Et si elle attendait l’arrivée de son bébé avec impatience – elle commentait d’ailleurs l’évolution de sa grossesse sur les réseaux sociaux – son accouchement ne s’est pas déroulé comme elle l’espérait. Comme en témoignent ses confidences dans les colonnes du magazine Paris Match, l’héroïne de «Coup de foudre à Bora Bora» a dû subir une césarienne en urgence : « Après sept heures de contractions, je me suis rendue à l’hôpital, où les médecins ont constaté que le travail n’était pas aussi avancé que je l’avais imaginé. Quand, vers 17 heures, ils m’ont annoncé que le col n’était toujours pas ouvert et qu’ils allaient pratiquer une césarienne, je me suis mise à pleurer. C’était ce que je craignais le plus… »

Déboussolée, Laetitia Milot a heureusement pu compter sur le soutien de son compagnon Badri : « Il a été extraordinaire, il est resté tout le temps avec moi, derrière un rideau. Il a su trouver les bons mots pour me calmer, avant et pendant l'intervention. »

Les craintes et les douleurs dissipées, Laetitia Milot a retrouvé le sourire après avoir tenu son bébé pour la première fois. Une expérience inoubliable pour la belle qui a déjà envisagé un deuxième enfant. Mais pour le moment, elle profite pleinement de son nouveau quotidien de maman comblée : « Les premiers cris de notre fille sont les plus beaux moments de notre vie », peut-on lire également dans Paris Match.

