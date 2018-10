Par Déborah Chouraqui | Ecrit pour TF1 |

Habitué à la fin du peloton, Vincent Moscato compte bien remonter dans le classement. L'ancien rugbyman et sa partenaire Candice Pascal ont échappé au ballotage la semaine dernière, et en attendent de même cette semaine spéciale « amour » de Danse avec Les Stars.

Pour ce troisième prime Vincent Moscato est le premier à se lancer sur la piste de danse avec un Chacha. Très heureux d’être toujours dans la compétition mais surtout d’avoir échapper au face à face de la semaine passée, il compte bien tout donner pour rester encore aux côtés de sa partenaire, Candice Pascal. Pour ce prime consacré à « l’amour », l’ancien rugbyman décide de rendre hommage à l’amour de sa vie, sa femme. A peine les répétions commencées, Candice Pascal avoue que « ce n’est pas gagné » mais le sportif n’entend rien lâcher. « Je vais m’appliquer pour le faire mieux possible avec les moyens du bord et rendre ma femme heureuse » confiait Vincent Moscato avant le prime et c’est ce qu’il a fait.





En plus il ne s’est pas trompé, le jury a bien constaté ses progrès. « J’ai enfin vu Vincent essayer de faire des vrais pas de danse » a confié Chris Marquez à la fin de la prestation de l’ancien Rugbyman. « C’était beaucoup plus structuré que la semaine dernière » avoue également Shy’m bluffée par les efforts de Vincent Moscato. Malheureusement avec un total de 18 points : 6 points de Patrick Dupond, 5 points de Shy’m, 4 de Chris Marques et 3 points de Jean-Marc Généreux, il se retrouve dernier du classement.