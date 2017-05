Par SB | Ecrit pour TF1 |

Laurent Maistret fait une nouvelle fois tomber le haut et fait grimper la température avec un cliché très hot sur Instagram.

Le printemps tarde à s’installer et que le mercure semble stagner en dessous de la température normale de saison, mais Laurent Maistret a de quoi faire monter la température de quelques degrés. Quelques jours après avoir posé torse nu au côté de Claude, finaliste de Koh-Lanta : Viêtnam et Koh-Lanta : la revanche des héros. Cette fois, le gagnant de la saison 6 de Danse avec les Stars pose tout seul. Dans un cliché en noir et blanc posté sur Instagram, le jeune homme dévoile son buste athlétique. Preuve que depuis qu’il a quitté le parquet de danse, il n’a pas perdu un gramme de muscle !



Évidement, le cliché professionnel n’a pas laissé les fans indifférents. Nombreux sont les commentaires réagissant à la photo. « Oh le beau gosse », « trop beau », « Sublimisssssssssssssssime », « Et dieu créa Laurent! », « Magnifique », « très beau mannequin ...moi perso je préfère quand même ton côté aventurier », peut-on ainsi lire. Une internaute tente même : « Je veux me marier avec toi ».

Le partenaire de danse de Denitsa Ikonomova est actuellement célibataire. Dans une interview accordée à Thierry Ardisson, l’aventurier mannequin expliquait avoir du mal à trouver l’amour. "J’ai eu dans mon passé des mauvaises histoires, et ça m’a fait des blocages. Je n’arrive pas à retrouver l’amour. J’ai du succès, mais pas de coup de foudre".