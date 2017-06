Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Décidément, tout semble lui réussir. Après avoir remporté avec bravoure l'édition All Star de Koh-Lanta en 2014, Laurent Maistret a enflammé le parquet de Danse avec les stars saison 7, où il a été sacré champion aux côtés de sa partenaire de danse Denitsa Ikonomova. Depuis, Laurent ne cesse d'enchainer les projets, avec le dernier en date qui était tourné dans les rues de Chicago où on découvrait le participant de DALS entrain de grimper des immeubles. Oui, rien n'arrête ce sportif et compétiteur dans l'âme, qui passionne au quotidien une très large communauté. Sur les réseaux sociaux, Laurent Maistret est très populaire puisqu'il possède plus de 100 000 abonnés, et ce chiffre ne cesse de grimper.

Mais il ne faut pas oublier que ce danseur né est aussi un mannequin professionnel. C'est pourquoi, très régulièrement, Laurent Maistret, au visage d'ange et au corps de rêve, prend la pause devant des photographes professionnels. Et il n'est pas rare de découvrir des clichés de ses tablettes de chocolats circuler sur la Toile, et pour preuve. Sur la dernière photo en date postée sur son compte Instagram, le vainqueur de la saison 7 de Danse avec les stars se révèle très sexy, ce qui a de quoi émoustiller certains de ses fans : "Oula, j'ai du mal à me contenir devant tant de beauté, tu es magnifique Laurent", ou encore " Laurent, veux-tu m'épouser ? Tu es vraiment trop beau" a-ton pu lire parmi les nombreux commentaires laissés sous la photo. Oui, quand Laurent tombe le haut, la Toile s'enflamme.





Merci à @kollabs_studio pour cette photo Une publication partagée par Laurent Maistret (@laurentmaistret) le 4 Juin 2017 à 7h26 PDT

