Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

MYTF1 – Comment se déroulent les premiers jours de répétitions ?

Lenni-Kim : Je commence déjà à avoir mal à l’épaule mais je n’ai pas encore de courbatures. Le rythme est cool. Je ne suis pas quelqu’un de souple. Je fais des étirements et ça fait mal.

Marie Denigot : Je pense que Lenni a beaucoup de potentiel. Il est jeune donc il apprend très vite. C’est un réel plaisir de lui enseigner la chorégraphie. Il capte tout de suite et mémorise les pas. C’est très agréable. Techniquement, il est aussi à l’écoute et à la demande de conseils supplémentaires. Ce n’est pas quelqu’un qui reste sur ses acquis.



MYTF1 – Vous allez dévoiler d’autres facettes de votre personnalité, n’avez-vous pas peur de briser votre carapace ?

Lenni-Kim : Je suis quelqu’un de très enjoué, j’aime beaucoup les gens. Je ne pense pas que me dévoiler va être un problème. Mais être sur scène, durant un prime sur TF1, c’est beaucoup de stress. Avec Danse avec les stars, je sors de ma zone de confort. A la base je danse du hip hop pour les clips et pour les concerts. Mais je n’ai jamais eu de cours académiques. On me demande de danser d’autres styles.

Marie Denigot : Et en plus tu as une partenaire maintenant, quelqu’un qui gigote dans tes bras (rires) !



"Dans quinze jours, on ne fera plus les fiers"

MYTF1 – Etes-vous déjà stressée à quelques semaines du premier prime ?

Marie Denigot : Le stress va arriver le vendredi du premier prime durant les répétitions sur le plateau de l’émission avec le nouveau décor et les costumes… Ça va être une grosse vague d’émotion. Je commence à prendre doucement conscience mais dans quinze jours, on ne fera plus les fiers !



MYTF1 – Que peut vous apporter cette aventure ?

Lenni-Kim : Niveau danse, ça me donne un énorme bagage. Cette expérience est composée de belles rencontres.



MYTF1 – Comment a réagi votre famille à l’annonce de votre participation ?

Lenni-Kim : Tous mes proches sont très contents pour moi. Quand j’ai appris que j’avais une chance de participer à l’émission, j’ai annoncé la nouvelle à tout le monde.

MYTF1 – Ce n’est pas trop difficile d’être loin de votre famille ?

Lenni-Kim : Ça sera la première fois que je reste aussi loin de ma famille de Montréal, sans revenir chez moi. C’est difficile car je ne vais pas pouvoir voir mes proches… Mon père va venir pour les NRJ Music Awards. Sinon, je ne verrai pas souvent ma famille. Ma grand-mère habite avec ma mère et moi. Elle est seule avec mon chat à la maison (rires). Mais on s’appelle très souvent. Je me suis déjà fait une playlist « nostalgie » dans mon téléphone pour les moments d’émotion.

"J'ai su que Lenni-Kim allait être mon partenaire"

MYTF1 – Entre 0 et 10, quel serait selon vous votre niveau de danse aujourd’hui ?

Lenni-Kim : Aujourd’hui, je me donnerai 2/10 ou 3/10 (rires).

Mary Denigot : … Mais il y a une belle marge de progression, ce serait moi, je lui donnerai plus !



MYTF1 – Avez-vous déjà vécu un moment de solitude en rapport avec la danse ?

Marie Denigot : Peut-être son premier porté ! Il ne savait pas trop où mettre ses mains… Mais c’est normal, il découvre ce milieu. Un porté est très technique.



MYTF1 – Quand vous parlez de Lenni-Kim, on a l’impression que c’est votre petit frère… C’est aussi votre ressenti ?

Marie Denigot : Quand j’ai vu le casting, j’ai su que Lenni-Kim allait être mon partenaire. Il a la même date de naissance que mon petit frère. C’est un signe ! Quand on m’a envoyé un sms pour me dire que j’allais partir à l’étranger pour rencontrer mon partenaire, j’ai tout de suite deviné que je partais à Montréal.



MYTF1 – Avez-vous un rituel avant de monter sur scène ?

Lenni-Kim : Avant de monter sur scène, je remercie toujours la vie pour ce qu’elle m’a apportée. J’ai la chance de faire le métier que j’aime à 16 ans, de pouvoir être avec des gens exceptionnels dans mon quotidien. Je dis à tout le monde que je les aime et une fois sur scène j’oublie tout.

