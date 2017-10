Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Mais que vont danser les candidats de Danse avec les stars 8 le 14 octobre prochain, pour le coup d'envoi de l'émission sur TF1 ? Cette question est sur toutes les lèvres du côté des inconditionnels du programme de danse de TF1. Si les couples de cette aventure gardent pour le moment le secret sur leur première prestation, l'un des candidats a dévoilé quelques images de sa chorégraphie.

Ce candidat, c'est Lenni-Kim, le jeune artiste découvert dans l'émission The Voice Kids en 2015. A l'occasion de la diffusion de la finale de la saison 4 de The Voice Kids samedi soir sur TF1, l'interprète de YOLO a accepté de montrer quelques images de ses répétitions avec sa danseuse Marie Denigot. Dans The Voice Kids, l'after, les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir un Lenni-Kim s'en sortant plutôt bien avec une série de pas concoctée par sa danseuse.

"Depuis The Voice Kids, tout ce qui se passe c'est vraiment magique. Et maintenant me voilà dans Danse avec les stars, je vais me donner à fond et bosser hyper dur", a confié le chanteur dans l'émission. Benjamin de la compétition, Lenni-Kim est ravi de participer à l'aventure Danse avec les stars 8. "C'est l'occasion parfaite de dépasser ses limites", a-t-il confié à MYTF1 dans un entretien exclusif à retrouver ci-dessous. "Je suis prêt à bosser dur, je suis prêt à me coucher très tard s'il le faut pour répéter. J'ai envie de me prouver à moi-même que je peux le faire", ajoute-t-il.

Découvrez ci-dessous, à partir de la 25ème minute, les images des répétitions de Lenni-Kim et Marie Denigot puis dans la deuxième vidéo les confidences exclusives de Lenni-Kim sur Danse avec les stars 8 !