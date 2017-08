Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Lenni-Kim a un sens inné de l’entertainment, mélangeant le chant et la danse, tel un véritable performer ! Malgré son jeune âge, il a déjà placé deux singles n°1 au Top francophone au Canada, fait salle comble à Montréal et a tourné dans un long-métrage et une série TV.

Révélé en 2015 sur le plateau de The Voice Kids en France, il a su convaincre Patrick Fiori et Jenifer grâce à sa version de Rather Be de Clean Bandit. Puis de retour à Montréal, ses reprises d’Ellie Goulding, MHD ou Twenty One Pilots ont cumulé près de 2 millions de vues.

C’est entre Montréal, sa ville natale, et Paris, sa ville d’adoption, qu’il a enregistré son premier album oscillant entre pop urbaine et sons électro aux côtés notamment de Louis Côté (Shy’m), Zaho, Boostee, Monsieur Maleek (M. Pokora), Many et Rod Janois (Céline Dion, Florent Pagny). Il a d’ailleurs pleinement participé à la conception de ce premier album Les Autres, sorti le 30 juin dernier, dans lequel toutes les émotions sont réunies : la découverte des sentiments de l’adolescence, les premières émotions et aussi les désillusions. Malgré ses questionnements, Lenni-Kim n’oublie pas de livrer un message rempli d’optimisme et d’ambition avec les titres Yolo et Don’t Stop.









En parallèle, le jeune artiste mène également une carrière de comédien. Après des apparitions remarquées dans des séries TV canadienne à succès telles que Les beaux malaises et Marc-en-Peluche, Lenni-Kim est la tête d’affiche du film Le pacte des anges sorti en novembre 2016 au Québec.

A présent, c’est un nouveau défi de taille que se lance Lenni-Kim qui compte se dépasser et surprendre sur le parquet de DANSE AVEC LES STARS !

Rendez-vous bientôt sur TF1 pour la nouvelle saison de DANSE AVEC LES STARS ! Pour ne rater aucune information sur DANSE AVEC LES STARS, restez connectés sur MYTF1 ainsi que sur les comptes officiels Twitter, Facebook et Instagram !





Redécouvrez également sa prestation sur Rather me de Clean Bandit lors des auditions à l'aveugle de la 2e saison de The Voice Kids :