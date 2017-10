Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Sortez les mouchoirs ! Cette semaine, les stars ont une mission particulière à réaliser. Ils doivent se produire sur une chanson choisie par leur soin et raconter une histoire personnelle sur celle-ci. Si Sinclair a fait le choix de dédier sa prochaine danse à la femme de sa vie, Lenni-Kim change de registre et décide d’évoquer une rupture amoureuse.



A tout juste 16 ans, le jeune chanteur n’a pas été toujours très heureux en amour. "J’avais une petite amie au collège. A la Saint-Valentin je lui avais acheté des roses et des chocolats. Mais le jour même, elle m’a largué pour un mec plus populaire. C’était mon premier chagrin d’amour et ça m’a fait beaucoup de peine. Et j’avais envie d’en parler…", a confié Lenni-Kim a sa partenaire. Très malheureux, il s’est consolé avec une musique très rythmée et décide de danser sur ce titre encore mystérieux.



Suite à ces confidences, Marie Denigot opte pour une samba et se lance, elle aussi un défi. Malgré le fait que cette histoire soit douloureuse, la danseuse souhaite faire ressortir une énergie positive auprès du public. Très vite, le "couple" débute les répétitions. Lenni-Kim assimile très vite les premiers pas. En tête du classement avec Agustin Galiana et Candice Pascal lors du premier prime, le duo récupèrera-t-il la première place cette semaine ? Affaire à suivre samedi sur TF1 dès 21 heures !



