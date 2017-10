Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, c’était le grand retour de Danse avec les stars ! Les dix couples en compétition ont montré de quoi ils étaient capables sur le parquet de TF1. Et parmi eux, Lenni-Kim et sa partenaire Marie Denigot ont fait sensation.

Le plus jeune participant à Danse avec les stars 8 a prouvé qu’il en avait sous le pied ! Révélé dans The Voice Kids, Lenni-Kim a bluffé les juges et les téléspectateurs. À tout juste 16 ans, il a réalisé un quick-step avec Marie Denigot. Une danse complexe et très rapide, surtout pour un premier prime. Mais le jeune homme a relevé le défi haut la main. Il a même réussi à surprendre Chris Marques ! Quant à sa partenaire, elle a été acclamée par les juges et notamment par Fauve Hautot, qui a souligné la qualité de sa chorégraphie.

Sur Twitter, les internautes semblent avoir trouvé leur favori parmi les dix couples de cette huitième saison. Du moins, pour le moment. Ils ont été impressionnés par la rapidité et la dextérité du chanteur. Mais surtout, la chanson sur laquelle ils ont dansé ne les a pas laissé indifférents. Le duo a rendu hommage au le film culte de Damien Chazelle, La La Land, avec Emma Stone et Ryan Gosling. Ça donne le ton pour les prochaines semaines !

Lenni-Kim a quitté son pays d’origine, le Canada, pour se lancer dans l’aventure Danse avec les stars. Si sa famille lui manque, il a pu compter sur le soutien de sa grand-mère qui lui a laissé un petit message vidéo. Cette dernière a même révélé que Lenni-Kim avait un pêché mignon : la crêpe pomme-chocolat ! C’est donc tout naturellement que la maman de la saison, Elodie Gossuin, lui a apporté cette gourmandise faite maison à la fin de sa prestation. Très ému, Lenni-Kim n’a pas pu s’empêcher de verser une petite larme tandis que Nikos Aliagas le félicitait pour sa très belle performance.

















































Découvrez les (très bonnes) notes de Lenni-Kim et Marie Denigot :













