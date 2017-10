Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Pour cette huitième saison inédite de Danse avec les stars, Marie Denigot accompagnera le cadet de cette aventure, Lenni-Kim. Et pour le premier prime, le duo a l’honneur et la chance de danser sur la bande originale du film « La La Land ».

Dès le 14 octobre prochain, vous avez rendez-vous avec les dix couples de cette huitième saison inédite de Danse avec les stars sur TF1. Et cette année, Marie Denigot dansera avec Lenni-Kim, ancien talent de The Voice Kids, qui a aujourd’hui sorti son premier album. Pour lui annoncer qu’elle était sa partenaire de l’aventure, la danseuse professionnelle n’a pas hésité à s’envoler vers le Québec, à Montréal, pour retrouver le cadet de cette édition. L’occasion pour elle de faire la rencontre de la famille de Lenni-Kim.

Quelques jours plus tard, le chanteur a atterri à Paris pour commencer les répétitions avant son premier prime. Visiblement ravi de retrouver la danseuse, Lenni-Kim a aussi eu l’incroyable surprise de découvrir la chanson et la danse imposées pour sa première prestation. Samedi 14 octobre prochain, Lenni-Kim se glissera dans la peau de Ryan Gosling, le héros du film oscarisé « La La Land » avec Emma Stone. Et pour coller au mieux à ce personnage devenu emblématique, l’apprenti danseur devra travailler un quickstep, « l’une des danses les plus difficiles du standard », confirme même Marie Denigot. Ça promet ! En direct, il tentera de convaincre le nouveau jury composé de Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Nicolas Archambault.

