Par SB | Ecrit pour TF1 |

Pour ce prime avancé de Danse avec les Stars, les personnalités ont eu un peu moins de temps pour se préparer. Cela ne les a pas empêché de réaliser un prime de grande qualité. Pour ce jeudi 2 novembre, les règles ont un peu changé, puisque chaque couple s'est transformé en "trouple". Les stars étaient accompagnées d'un membre du jury pour réaliser leur chorégraphie. En effet, Nicolas Archambault, Chris Marques, Fauve Hautot et Jean-Marc Généreux ont mouillé le maillot et dansé avec les couples de Danse avec les Stars.

Sur le parquet, les semaines ne se ressemblent pas tout à fait au sommet du tableau. Si la semaine précédente, Arielle Dombasle menait la danse grâce aux 20 points de la Crazy Night obtenus, cette fois, elle termine à la quatrième place. Elle a d'ailleurs quitté l'émission. Au top du classement, on retrouve Lenni-Kim et Marie Denigot, leur spontanéité et leur tableau marin a séduit le jury qui les a récompensés de 54 points. Ils décrochaient d'ailleurs le premier "10" de la saison. Le couple est suivi par Agustin Galiana et Candice Pascal avec 48 points. A la troisième place, on retrouve Joy Esther et Anthony Colette. Ils sont talonnés de près par Tatiana Silva et Christophe Licata (respectivement 45 et 44 points).

Camille Lacourt et Hajiba Fahmy ont encore quelques difficultés sur la technique qui pêche encore. Ils ont été sanctionné par le jury qui leur attribue un total de 37 points, ils ferment la marche du classement. A l'avant-dernière place : Sinclair et Denitsa Ikonomova avec 39 points.

Récap du classement final du prime du 2 novembre :