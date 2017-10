Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

Record de précocité, couples, animateurs... Pour plusieurs raisons, la première soirée de la saison 8 de Danse avec les Stars est historique. On vous dit tout.





Lenni-Kim, la plus jeune star de l’histoire de Danse avec les Stars !

C’est du jamais vu dans l’histoire de Danse avec les Stars, tout simplement : samedi, nous avons assisté à une grande première dans DALS toutes saisons confondues, et ce grâce à Lenni-Kim. En effet, le jeune chanteur québécois, qui s'était fait remarquer en participant à l'émission The Voice Kids, est devenu samedi le plus jeune participant à l’émission… et pour marquer le coup, quoi de mieux que de sortir la meilleure danse de la soirée ? Avec ses 33 points glanés en compagnie de sa danseuse Marie Denigot, il a signé la meilleure performance de ce premier prime, à égalité avec l’acteur espagnol de la série Clem Agustin Galiana, lui aux côtés de Candice Pascal.

Agustin Galiana, un départ en fanfare !

Celui qui joue Adrian dans la série menée par la belle Lucie Lucas a lui aussi sorti une danse XXL pour son entrée en matière, signant une samba merveilleuse avec Candice pour finalement récolter la note de 33. Cette note, historiquement, où se situe-t-elle dans l’histoire des primes d’ouverture de DALS ? C’est tout simplement la 3ème meilleure, ex-aequo avec celles de Caroline Receveur (saison 7), Tonya Kinzinger (saison 5) et Amel Ben et Lorie (saison 3), derrière celles de Priscilla Betti (34 points en saison 6) et d’Alizée (35 points en saison 4).

Vincent Cerutti, deux fois dans la légende de DALS

Mais si cette première émission de DALS 8 est entrée dans l’histoire, c’est aussi grâce à Vincent Cerutti : c’est en effet la première fois qu’un ex-animateur passe de l’autre côté de la barrière en devenant participant… et avec Hapsatou Sy, ils sont le premier couple à la ville à participer en même temps à l’émission !! Et en parlant d'animateurs, la saison 8 de DALS est la toute première à voir ses animateurs se passer le relais émission après émission !

Décidément, la saison 8 de Danse avec les Stars est partie sur les chapeaux de roues… et ce n’est que le début : samedi, Lenni-Kim nous prépare une danse qui s'annonce encore plus forte, regardez !