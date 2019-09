Liane Foly & Christian Millette : "J’exauce mon rêve de petite fille"

Avant le lancement de la saison 10 de "Danse avec les stars" sur TF1, Liane Foly nous livre ses premières confidences.

Pourquoi avoir accepté de participer à Danse avec les stars ?

Je suis née dans une famille d’artistes dans laquelle la notion de spectacle avait une importance particulière ! Dès l’âge de 12 ans, j’étais déjà sur scène et j’avais une passion pour tout ce que cela représente : les paillettes, les costumes, le live, les lumières… En participant à Danse avec les Stars, je vais exaucer un rêve de petite fille grâce aux sublimes robes, aux incroyables mises en scène… Grâce à mes parents qui m’emmenaient souvent au cinéma, j’ai découvert la danse par Gene Kelly, Fred Astaire… ou encore Jacques Demy avec Les Demoiselles de Rochefort. J’ai beaucoup dansé dans ma vie : du classique au modern jazz en passant par les claquettes. En revanche, la danse de salon est une discipline que je n’ai jamais pratiquée mais que j’ai toujours admirée. Je vois donc ma participation au programme comme une opportunité de faire plaisir à mes parents et surtout de les rendre fiers car ils adoraient danser ensemble.

Quels sont vos atouts pour gagner ?

Je suis très endurante et très motivée. J’ai un certain côté militaire : j’aurais pu envisager de faire carrière dans ce milieu si je n’avais pas choisi une voie artistique ! Par ailleurs, je suis une bonne élève et je vais suivre à la lettre les conseils de mon coach de danse. Ma motivation première est de divertir les téléspectateurs et de prendre beaucoup de plaisir à danser avec mon partenaire en donnant le meilleur de moi-même.

Qu’attendez-vous de votre partenaire ?

Mon dernier coup de cœur cinématographique est The Greatest Showman avec Hugh Jackman ! J’aimerais beaucoup danser avec lui s’il est disponible !

Plus sérieusement, mon partenaire devra avoir beaucoup d’humour car j’adore plaisanter. Il lui faudra être à la fois pédagogue et dans la transmission avec ce brin de fantaisie que j’affectionne. Je n’ai aucun doute sur le fait d’être bien entourée pendant cette aventure !

Comment se passent les premières répétitions ?

On nous habitue à des rythmes infernaux. Je sais déjà qu'après DALS, je vais prendre des vacances (rires) ! Moi qui ait connu les bals, j'ai un peu le sentiment de revenir à mes sources et j'ai hâte d'être au premier prime.

INTERVIEW Bastien Vaz & Vanessa Vincent

Danse avec les stars, saison 10 - Samedi 21 septembre à 21h05 sur TF1