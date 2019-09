Linda Hardy & Christophe Licata : "J'ai envie que les gens m'aiment"

Avant le lancement de la saison 10 de "Danse avec les stars" sur TF1, Linda Hardy nous livre ses premières confidences.

Pourquoi avoir accepté de participer à «Danse avec les stars» ?

C’est un spectacle magnifique, une émission que je regarde depuis ses débuts. Si je ne suis pas une danseuse, j’ai toujours voulu savoir danser en duo. C’est un challenge pour moi d’apprendre à faire confiance à un partenaire que je ne connais pas. J’ai envie de lâcher prise, de me laisser porter plutôt que d’être dans le contrôle. Je suis très fière de participer à cette aventure. Comme dans tout ce que j’entreprends, je vais y mettre toute ma passion et mon énergie, le plus important pour moi, restant de prendre beaucoup de plaisir à danser avec mon partenaire.

Quels sont vos atouts pour gagner ?

On ne peut pas dire que ce soit la danse ! En revanche, je suis exigeante et perfectionniste. J’aime apprendre, explorer de nouvelles choses. Le risque pour moi est de me laisser envahir par la technique et ne pas réussir à me dévoiler pleinement émotionnellement. Si j’arrive à passer ce cap, la transmission d’émotions sera sans doute mon atout. Car ça, je sais faire ! C’est mon métier. Avoir fait de la scène n’est pas forcément un atout. Même si j’ai défilé ou animé des événements par le passé, l’idée de devoir m’exprimer à travers une discipline que je ne maîtrise pas devant des millions de téléspectateurs me fiche la trouille !

Qu’attendez-vous de votre partenaire ?

J’ai besoin de quelqu’un d’exigeant mais qui sache aussi faire preuve de légèreté. Si j’aime bien rigoler, je suis plutôt sérieuse dans le travail. J’aimerais un partenaire aux antipodes. Cela m’aidera à lâcher prise ! L’essentiel étant de créer une connexion forte avec lui. Mon partenaire sera mon premier allié durant toute la compétition.

Avez-vous reçu des encouragements de la part du casting de «Demain nous appartient» ?

Farouk (Victor Brunet, ndlr) m'a promis qu'il viendrait. Nous avons adoré joué ensemble ! Dernièrement, mon personnage a traversé beaucoup de choses mais je suis reconnaissante envers la production de DNA qui m'offre autant de beaux rôles à la fois. Maintenant, j'ai hâte que l'on me découvre telle que je suis vraiment, loin de Clémentine Doucet... J'espère que les gens vont m'aimer !

INTERVIEW Bastien Vaz & Vanessa Vincent

Danse avec les stars, saison 10 - Samedi 21 septembre à 21h05 sur TF1