"Une nouvelle" Linda Hardy pétillante grâce à Amel Bent et Christophe Licata

Au programme de la soirée anniversaire de "Danse avec les stars" ce samedi 19 octobre sur TF1 : Linda Hardy, Christophe Licata et Amel Bent dansent un jive sur "Yes" de Dirty Dancing.

Dixième saison de Danse avec les stars. Pour ce prime spécial dixième anniversaire, les stars emblématiques du programme sont de retour. Ils nous ont fait vibrer lors de leur saison et ce soir, ils sont de retour pour une soirée complètement folle. Nos 7 stars encore en compétition ne dansent pas à deux mais bien à trois ce soir. Linda Hardy est la première à se lancer sur la piste de danse du studio 217. Aux côtés de son partenaire Christophe Licata, il danse en trio avec Amel Bent. La chanteuse et coach de The Voice avait marqué la saison 3 de Danse avec les stars. C’est avec Amel que Christophe a vécu sa première finale et il est très heureux de la retrouver pour cette soirée anniversaire. “Amel, c’est une bête de scène et Linda est beaucoup plus dans la douceur”. La star de Demain nous appartient va-t-elle enfin se lâcher ? “Si je peux lui transmettre quelque chose , c’est ce plaisir et cette folie qu’on peut avoir sur ce parquet,” confie Amel.

Sur un jive...

“Amel t’es toujours aussi belle. On dirait que tu n’as jamais quitté l’émission. Avec Christophe, vous avez réussi à rebooster notre Linda qui était pétillante ce soir”, commence Jean-Marc Généreux. Pas facile d’exister au milieu de ce duo iconique mais Linda a su s’imposer avec énergie selon Shy’m. Attention, "il faut viser la lune" rappelle Patrick Dupont.

Voici les notes des juges : Patrick Dupont (6) Shy’m (6) Christophe Marques (5) Jean-Marc Généreux (7)

Total : 24 points. Ils sont derniers au classement des juges.

