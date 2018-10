Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

La compétition a monté d’un cran sur le plateau de Danse avec les stars. Lors de cette grande soirée, les onze participants - Iris Mittenaere, Lio, Pamela Anderson, Héloïse Martins, Carla Ginola, Basile Boli, Vincent Moscato, Clément Rémiens, Jeanfi Jeanssens, Terence Telle, Anouar Toubali - et leur danseur ont dû réaliser des figures imposées par les membres du jury, Shy’m, Patrick Dupond, Chris Marques et Jean-Marc Généreux. Un exercice particulièrement difficile à relever pour les apprentis danseurs, qui ont tous su démontrer que le travail payait !



Alors, le classement est-il le même que la semaine dernière ? Qui a réussi à sortir son épingle du jeu ? Qui, au contraire, a eu plus de difficultés ? Voici le classement des juges de cette deuxième soirée de Danse avec les stars, présentée par Camille Combal.



Lio et Christian Millette : 67 points



Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova a égalité avec Héloïse Martin et Christophe Licata : 66 points



Pamela Anderson et Maxime Dereymez : 60 points



Carla Ginola et Jordan Mouillerac : 58 points



Terence Telle et Fauve Hautot : 56 points



Iris Mittenaere et Anthony Colette à égalité avec Anouar Toubali et Emmanuelle Berne : 55 points



Basile Boli et Katrina Patchett : 51 points



Vincent Moscato et Candice Pascal : 46 points



Jeanfi Janssens et Marie Denigot : 32 points



A noter que le public a décidé d'envoyer Carla Ginola et Jordan Mouillerac, Terence Telle et Fauve Hautot, Anouar Toubali et Emmanuelle Berne en face à face final.

C'est finalement, Anouar Toubali et Carla Ginola qui ont quitté l'aventure