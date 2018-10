Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

La soirée de Danse avec les stars a été riche en surprises et en rebondissements. Le premier d’entre eux, c’est l’abandon pour la soirée de Pamela Anderson. Après un avis médical, la star d’Alerte à Malibu est contrainte de se reposer mais reviendra la semaine prochaine si son corps le permet. Mais la surprise de la soirée, c’est sans aucun doute l’élimination de Lio ! La chanteuse qui squatte le haut du podium depuis le début de la saison 9, s’est retrouvée en face à face avec Héloïse Martin ce soir. Son quickstep sur son tube “Banana Split” qui lui a valu la troisième place du classement, n’aura pas suffi à convaincre les téléspectateurs. Elle est finalement éliminée !





“Mon Héloïse, je suis contente pour toi” Très fair-play, Lio félicite d’abord son adversaire …“Mais je suis triste pour Christian. Moi je suis chanteuse pas danseuse et je vais continuer à chanter mes petites chansons”. “T’es une femme incroyable et je suis très content de t’avoir connu,” confie Christian Millette. De son côté, Héloïse Martin a eu chaud aux fesses ! “Je n’étais pas bien parce que je ne m’y attendais pas. Je vais me bouger pour la semaine prochaine parce que ce n’est pas une expérience très agréable”.

Bravo à Lio pour son beau parcours !